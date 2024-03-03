روح الله نجابت و جعفر قادری مستقیما راهی بهارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله شیبانی صبح یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: با پایان یافتن شمارش آرا در کلیه شعب اخذ رأی در سراسر استان فارس، نتایج رسمی و قطعی انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی در شیراز و زرقان در این نشست اعلام می‌شود.

فرماندار شیراز گفت: در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان ۲۲ هزار نفر شامل مجریان انتخابات، ناظرین، بازرسان و عوامل انتظامی حضور داشتند تا امنیت کامل برگزار شود.

شیبانی گفت: انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در بخش مرکزی شیراز، بخش ارژن، بخش سیاخ دارنگون، بخش مرکزی زرقان و بخش رحمت آباد زرقان به شرح زیر برگزار شد:

آمار مشارکت در این دوره در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان قریب به ۲۶ درصد بوده و بر همین اساس؛

کل آرا مأخوذه در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان ۳۴۱ هزار ۸۲ هزار رأی، مجموع آرای صحیح ۲۸۹ هزار و ۴۲ رأی، ۵۲ هزار و ۴۰ رأی ارای مأخوذه باطل بودند و طبق ماده ۹ انتخابات مجلس هر کاندیدایی باید در مرحله اول حداقل یک پنجم آرای صحیح را کسب کند.

بر همین اساس روح الله نجابت با ۷۸ هزار و ۳۵۱ رأی یعنی ۲۷.۱۱ درصد آرای صحیحه، جعفر قادری با ۵۹ هزار ۶۲ رأی یعنی ۲۰.۴۳ درصد از حد نصاب ۲۰ درصد را به دست آوردند و به مرحله بعد راه یافتند.

شیبانی افزود: انتخابات در دور دوم بین دوبرابر کاندیداهای مورد نیاز برگزار خواهد شد و از همین روی علیرضا پاک فطرت با ۵۶ هزار و ۳۲۹ رأی، ابراهیم عزیزی با ۵۲ هزار و ۷۷۳ رأی، سید اسماعیل حسینی با ۴۹ هزار و ۱۱ رأی و رحمت الله مرزوقی با ۴۷ هزار و ۳۴۱ رأیی که در دور اول کسب کردند در مرحله دوم برای تصاحب دو کرسی دیگر با هم رقابت خواهند کرد.

وی در پایان گفت: داوطلبان دو شهرستان شیراز و زرقان می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت شکایت خود را به فرمانداری تحویل بدهند که هیأت اجرایی و نظارت نسبت به بررسی شکایات اقدام خواهد کرد.

شیبانی در پایان در خصوص طولانی شدن فرایند اعلام نتایج نیز گفت: آرای تجمیعی پس از بیان نظر هیأت نظارت اعلام می‌شود که پس از بررسی دیروز (شنبه) و تجمیع و تطبیق، نهایتاً امروز اعلام شد.