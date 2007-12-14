تظاهرات ضد آمریکایی در شهرک صدر/ معاون نخست وزیر عراق فردا به سوریه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، طرفداران جریان صدر امروز پس از پایان نماز جمعه در شهرک صدر با برپایی تظاهراتی انفجارهای روز چهارشنبه در شهر العماره را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر عراق در ورای این انفجارها و سناریوهایی که در گذشته نیز در شهرهای دیوانیه و السماوه به اجرا در آمد، هستند.

خبر دیگر اینکه رهبران و نمایندگان طرفهای ائتلاف چهارجانبه شب گذشته با حضور "نوری المالکی" نخست وزیر، "عبدالعزیز حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی، "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه و "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق تشکیل جلسه دادند.

شماری از مسائل امنیتی و سیاسی کشور از جمله شوراهای بیداری عشایر عراق و نقش آن در برقراری امنیت در این کشور، انتخابات شورای استانها و عفو بازداشت شدگانی که مرتکب اقدامات غیر قانونی نشده اند از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

از سوی دیگر "برهم صالح" معاون نخست وزیر عراق فردا در راس یک هیئت دولتی به دمشق سفر خواهد کرد.

در این دیدار که دو روزه خواهد بود، روابط دوجانبه و پرونده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خبر دیگر اینکه "حسن السنید" یکی از اعضای ائتلاف عراق یکپارچه، جبهه التوافق را به بازگشت به دولت تشویق کرد.

وی همچنین از جبهه التوافق خواست که راههای جدیدی را برای همزیستی مسالمت آمیز با طرفهای سیاسی جستجو کند چرا که تحولات سیاسی عراق اقتضا می کند که این جبهه به منظور همزیستی با روند سیاسی و تحقق برنامه های آشتی ملی عراق تلاش زیادی انجام دهد.

لازم به ذکر است، وزیران جبهه التوافق در اول آگوست(10 مرداد) سال جاری در پی برآورده نشدن خواسته هایشان از سوی دولت نوری المالکی، استعفای خود را تقدیم دولت کردند.

جبهه التوافق بزرگترین فراکسیون پارلمانی اهل تسنن عراق، 44 کرسی از 275 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.

ازجمله درخواستهای جبهه التوافق، اعطای اختیارات بیشتر به این جبهه درتصمیم گیری و آزاد سازی زندانیان است.

مشارکت عملی در تصمیم گیریهای سیاسی و امنیتی عراق از دیگر خواسته های جبهه التوافق به شمار می رود.