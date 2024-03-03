رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده همزمان با ماه مبارک رمضان و طی دهه نخست این ماه مبارک، نمایشگاه قرآن کریم در بجنورد برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این دوره نمایشگاه قرآن را چهاردهمین دوره این رویداد فرهنگی بیان کرد و گفت: چهاردهمین نمایشگاه قرآن کریم در بجنورد طی دهه نخست ماه مبارک رمضان به میزبانی شهر بجنورد برپا خواهد شد.

وی به شعار این دوره از نمایشگاه قرآن کریم در استان اشاره و اظهار کرد: شعار این دوره از نمایشگاه قرآن کری «می‌خوانمت» تعیین شده است.

رضایی با اشاره به محل برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی در استان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده چهاردهمین نمایشگاه قرآن کریم خراسان شمالی در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر برگزاری برنامه‌های جنبی علاوه بر عرضه اقلام فرهنگی و قرآنی خاطرنشان کرد: غرفه‌های فروش کتب و ادعیه، محافل انس با قرآن، ارائه خدمات قرآنی و برگزاری مسابقات قرآنی، کرسی‌های تلاوت و نشست‌های تخصصی و هنرهای قرآنی از جمله برنامه‌های چهاردهمین نمایشگاه قرآن کریم بجنورد خواهد بود.