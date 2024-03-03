آسمان اردبیل در روزهای پایانی هفته صاف است

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر امروز جو استان پایدار با آسمانی صاف تا نیمه ابری انتظار می‌رود.

وی تصریح کرد: اما از ظهر امروز با گذر امواج ضعیف کم دامنه از سطوح میانی جو بر مقدار ابرها افزوده شده و تا ظهر روز سه‌شنبه شاهد ناپایداری‌های ضعیف از جمله ابرناکی، رخداد مه موقتی، کاهش ارتفاع ابر، وزش باد و در برخی مناطق با بارش پراکنده خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در این مدت دمای هوا در طول شب‌ها به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان سرد و یخبندان خواهد بود.

کوهی افزود: با عبور این امواج دوباره از عصر سه‌شنبه جو استان پایدار شده و در روزهای پایانی هفته آسمانی صاف با افزایش دما و وزش باد گرم پیش‌بینی می‌شود.