امدادرسانی به ۴۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، سیدمحمدمهدی سجادی با اشاره ادامه روند امدادرسانی در آب گرفتگی جنوب استان گفت: بر اثر بارش‌های شدید باران در جنوب سیستان و بلوچستان و آسیب دیدن برخی شهرستان‌ها، ۵۱۶ نیروی عملیاتی در قالب ۹۱ تیم به مناطق حادثه دیده نیکشهر، کنارک و چابهار اعزام شدند و ضمن ارزیابی روستای‌های تحت تأثیر، خانه‌ها را از آب تخلیه و اقدام به توزیع اقلام امدادی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: تا صبح امروز نجاتگران هلال احمر برای هزار و ۴۰۰ نفر اسکان اضطراری انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی به مردم این مناطق خاطر نشان کرد: هزار و ۶۳۴ تخته پت و،۸۵۴ تخته موکت، ۷۶۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته، میان خانواده‌های تحت تأثیر توزیع شده است.

سجادی بیان کرد: همچنین با توجه به گرفتاری یکنفر ماهیگیر در یک قایق در سیلاب‌های منطقه یارمحمد بازار بخش پلان شهرستان چابهار، یک تیم امداد و نجات به رها سازی این ماهیگیر اقدام کردند.

شایان ذکر است، برای کمک رسانی بهتر و به موقع تیم تخصصی واکنش سریع امداد و نجات استان و دو تیم از نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان‌هامون به روستاهای شارک و دنسر از توابع تلنگ شهرستان قصرقند اعزام شده است.