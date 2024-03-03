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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان خبر داد؛

امدادرسانی به ۴۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی سیستان و بلوچستان

امدادرسانی به ۴۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به ۴ هزارو ۵۷۸ نفر در سیل و آبگرفتگی جنوب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، سیدمحمدمهدی سجادی با اشاره ادامه روند امدادرسانی در آب گرفتگی جنوب استان گفت: بر اثر بارش‌های شدید باران در جنوب سیستان و بلوچستان و آسیب دیدن برخی شهرستان‌ها، ۵۱۶ نیروی عملیاتی در قالب ۹۱ تیم به مناطق حادثه دیده نیکشهر، کنارک و چابهار اعزام شدند و ضمن ارزیابی روستای‌های تحت تأثیر، خانه‌ها را از آب تخلیه و اقدام به توزیع اقلام امدادی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: تا صبح امروز نجاتگران هلال احمر برای هزار و ۴۰۰ نفر اسکان اضطراری انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی به مردم این مناطق خاطر نشان کرد: هزار و ۶۳۴ تخته پت و،۸۵۴ تخته موکت، ۷۶۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته، میان خانواده‌های تحت تأثیر توزیع شده است.

سجادی بیان کرد: همچنین با توجه به گرفتاری یکنفر ماهیگیر در یک قایق در سیلاب‌های منطقه یارمحمد بازار بخش پلان شهرستان چابهار، یک تیم امداد و نجات به رها سازی این ماهیگیر اقدام کردند.

شایان ذکر است، برای کمک رسانی بهتر و به موقع تیم تخصصی واکنش سریع امداد و نجات استان و دو تیم از نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان‌هامون به روستاهای شارک و دنسر از توابع تلنگ شهرستان قصرقند اعزام شده است.

کد مطلب 6044524

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