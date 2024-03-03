ورود سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری

مهران چراغ پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارش برف و باران از امشب در چهارمحال و بختیاری پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: بارش برف و باران تا پس فردا در استان پیش بینی شده است.
چراغ پور ادامه داد: وزش باد شدید، کولاک برف، کاهش دید، لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه دور از انتظار نیست.
وی اذعان داشت: فعالیت این سامانه در غالب مناطق به ویژه در کوهرنگ و اردل پیش بینی میشود.
چراغ پور یادآور شد: رانندگان احتیاط کامل را در زمان بارشها به خاطر لغزندگی جادهها داشته باشند.
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