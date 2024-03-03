محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه، مهمترین پدیده جوی استان، عبور موجی کوتاه و ناپایدار خواهد بود که طی ساعاتی از روز دوشنبه تا اواسط سه‌شنبه، ضمن تشدید نسبی وزش باد و تعدیل دمای هوا (کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه) بارش‌هایی نیز غالباً به شکل پراکنده، بخصوص برای نواحی شمالی، در پی خواهد داشت.

وی افزود: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، شرایط برای تشکیل مه صبحگاهی، بویژه در نواحی سرد و معتدل، فراهم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، موج ناپایدار دیگری، از اواسط پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.