نمایندگان منتخب در درجه اول بر مسائل کلان تمرکز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یک شنبه در نطق پیش از دستور صد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورا با تقدیر از مردم بابت رقم زدن انتخابات باشکوه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخلاف تلاش دشمن، مردم همچون گذشته حضوری قاطعانه پای صندوق‌های رأی داشتند و مشارکت بیش از ۴۱ درصدی در کشور و در استان‌های مختلف مشارکت بیش از ۷۰ درصدی را رقم زدند.

وی افزود: امیدواریم این انتخابات نقطه عطفی برای پیشرفت‌های کشور و تأمین نیازهای عامه مردم در اصفهان باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به لطف خداوند در مرحله اول ۵ نماینده شهرستان اصفهان تعیین شدند، با تبریک به این عزیزان، عنوان می‌کنیم که مسئولیتی سنگین و طاقت فرسا را قبول کردند و از آن‌ها می‌خواهیم با برنامه و جدیت وارد عرصه خدمت شوند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان استان و کشور در درجه نخست باید بر مسائل کلان کشور در حوزه فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، ارتقا تولید و کاهش تورم و… تمرکز کنند تا تلاش و کوشش‌های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در این خصوص ادامه پیدا کند.

نورصالحی بیان کرد: منتخبان مردم با اعتماد آنان مواجه شدند، بنابراین باید در فرصتی که تا تشکیل رسمی مجلس دوازدهم فراهم است، با بهره‌گیری از تجارب نمایندگان کنونی و مسئولان، بر موضوعات مهم استان مانند جریان زاینده رود، آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، مشکلات ناشی از مهاجرت بی رویه، اشتغال و… تمرکز کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در دو سال و نیم گذشته به صورت مستمر جلسات ماهیانه را با نمایندگان شهرستان داشتیم و مسائل کلان را پیش می‌بردیم، امیدواریم با ترکیب جدید نمایندگان این جلسات ادامه پیدا کند تا اقدامات خوب و راهگشایی برای شهر و استان داشته باشیم.