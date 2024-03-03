دعوت بوکسور کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه غلامویسی صبح یکشنبه به خبرنگاران رسانههای جمعی اظهار کرد: اردوی آمادهسازی تیم ملی بوکس نوجوانان کشور از ۱۲ اسفند به میزبانی مازندران و در شهر بابلسر این استان آغاز شده است و تا ۲۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مرحله از اردوی ملی پوشان بوکس کشورمان ۲۶ بوکسور حضور دارند و تمرینات خود را زیر نظر سرمربی انجام خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس، «سارو ایوبی» بوکسور شایسته کردستانی نیز به این اردو دعوت شده است.
گفتنی است؛ تیم ملی بوکس نوجوانان کشورمان خود را برای حضور موفق در مسابقات فراملی آماده میکنند.
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