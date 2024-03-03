محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان زنجان صاف تا کمی ابری گزارش شده است، اظهار کرد: با ورود سامانه جدید بارشی به استان، از امروز شاهد بارش باران در مناطق مختلف زنجان خواهیم بود.
وی با یادآوری اینکه فعالیت سامانه جدید بارشی با بارشهای خفیف محلی آغاز خواهد شد، افزود: طبق پیشبینیهای به عمل آمده، از بعد از ظهر امروز شاهد افزایش ابرها در آسمان مناطق مختلف استان و نیز وزش باد در منطقه خواهیم بود.
این مسؤول با بیان اینکه سامانه بارشی تا روز سهشنبه این هفته در استان ادامهدار خواهد بود، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بارشها در استان از روز چهارشنبه هفته جاری قطع خواهد شد اما وزش باد پدیدهای است که ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه برای روز پنجشنبه بارش برف را در ارتفاعات پیشبینی میکنیم، تصریح کرد: از نیمه دوم هفته جاری دمای هوای استان افزایش خواهد یافت.
رحماننیا، دمای هوای امروز زنجان را منفی ۵ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: این دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش داشته است.
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