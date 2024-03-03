به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز کم کم از میزان ابرها در اقصی نقاط استان سمنان کاسته شده و دمای هوا بعد از یک هفته بسیار سرد و عجیب، به مرور افزایش پیدا خواهد کرد.

مردم استان سمنان یک هفته سرمای بسیار شدیدی را تجربه کردند که در برخی نقاط در کمینه حتی به ۱۳ و ۱۳ درجه زیر صفر نیز می‌رسید. حالا اما نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که تا پایان هفته روند افزایشی بر میزان دمای هوا حاکم خواهد بود.

البته از ابتدای هفته آتی دوباره دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان کاهش خواهد یافت اما این میزان کاهش چندان شدید نیست برای امروز در مرکز استان آسمان ابری پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۰ و دو درجه بالای صفر است که در روز شنبه این شاخص پنج درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر اعلام شده بود.

از فردا کم کم بر میزان دمای هوا در مرکز استان سمنان افزوده می‌شود به نحوی که بیشینه و کمینه دمای هوای فردای سمنان ۱۱ و چهار درجه بالا صفر خواهد بود.

از روز چهارشنبه کاملاً آسمان مرکز استان صاف و بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۴ و پنج درجه بالای صفر خواهد بود. در گرمسار نیز همین وضعیت حاکم است یعنی روند افزایش دمای هوا از امروز آغاز و تا چهارشنبه به اوج خود خواهد رسید.

بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۱۲ و پنج و برای فردا ۱۳ و شش درجه بالای صفر است این شاخص در روز چهارشنبه به ۱۷ و هشت درجه بالای صفر نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

دماسنج هم هم اکنون در مهدیشهر روی عدد دو هستند و آسمان ابری است برای این شهرستان بارش پراکنده به خصوص در ارتفاعات پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

از فردا کم کم بر میزان دمای هوا در مهدیشهر افزوده خواهد شد و در دامغان نیز اوضاع مشابه است، آسمان امروز دیار صد دروازه ابری است اما از فردا کم کم از میزان ابرها کاسته خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز دامغان ۱۱ و یک درجه بالای صفر است و فردا این شاخص به ۱۲ و دو درجه بالای صفر تغییر خواهد کرد همچنین روند افزایشی دمای هوا در دامغان تا روز چهارشنبه به اوج می‌رسد.

دمای هوا اکنون در شاهرود دو درجه بالای صفر است بیشینه و کمینه دمای هوای یکشنبه ۹ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده و روند افزایش محسوس دمای هوا کم کم از امروز اوج می‌گیرد. برای فردا در این شهرستان بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۱۰ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

در میامی نیز وضعیت مشابه است با این تفاوت که در اواخر هفته جاری میامی میزبان سامانه کم فشار بارشی است که اغلب در منطقه کالپوش فعال خواهد بود در نتیجه روند افزایشی دمای هوای میامی از روز سه شنبه قطع و جای خود را به برودت و سرمای هوا خواهد داد.

از اواخر هفته در میامی شاهد افزایش ابر، بارش و برودت هوا خواهیم بود و این روند تا بامداد شنبه هفته آنی نیز ادامه خواهد داشت.