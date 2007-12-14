منصوری صدرنشینی را از تام پس گرفت/ توقف شن سا مقابل قعرنشین لیگ

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز تیم شهید منصوری قرچک درسالن شهدای هفتم تیر این شهر موفق شد با پیروزی پرگل 8 بر2 مقابل زغال سنگ کرمان ضمن پیروزی در این دیدار خانگی، صدر جدول را نیز از تام ایران خودرو پس بگیرد.

در دیگر دیدار امروز که در سالن فجر ساوه برگزار شد ، تیم شن سا مقابل میهمان قعرنشین خود راه آهن با تساوی 2-2 متوقف شد تا با یک امتیاز این دیدار 32 امتیازی شود و همچنان در تعقیب سه تیم صدرنشین شهید منصوری قرچک ، تام ایران خودرو و فولاد ماهان باقی بماند.

در سومین دیدار امروز ارم کیش قم و فولاد ماهان اصفهان در سالن شهید حیدریان قم به مصاف هم رفته اند.