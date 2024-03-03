عمق بصیرت مردم در انتخابات به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در پیامی ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم استان به جهت حضور آگاهانه در انتخابات ۱۱ اسفند و قدردانی از مجریان و دستاندرکاران برگزاری انتخابات، نکاتی را به منتخبان مردم استان سمنان متذکر شد.
متن پیام به این شرح است:
حضور باشکوه و معنادار اقشار مختلف مردم انقلابی، مؤمن، فرهیخته و ولایتمدار استان سمنان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بار دیگر عمق بصیرت، تیزبینی و دشمن شناسی مردم عزیزمان را در مقطع حیاتی و تاریخی ۱۱ اسفند به نمایش گذاشت.
مشارکت پرشور مردم شهرها و روستاهای استان سمنان در این انتخابات در شرایطی رخ داد که دشمنان اسلام و ایران از هیچ دسیسه و توطئهای برای مأیوس سازی ملت ایران از حضور در انتخابات دریغ نکردند و تمام ظرفیتهای تبلیغی و رسانهای خود را برای تضعیف اراده ملی به کار گرفتند.
لازم میدانم ضمن حمد و سپاس خداوند متعال به جهت حضور شورآفرین مردم عزیز، مراتب تقدیر و تشکر خاضعانه خود را از مردان، زنان، کهنسالان و میانسالان، جوانان و نوجوانان و بویژه رأی اولیها در نقاط مختلف استان سمنان ابراز کرده و برای آحاد مردم ولایتمدار این استان سلامتی، پیروزی و سعادت آرزو نمایم.
همچنین بدینوسیله ضمن تشکر از نامزدهای این دوره از انتخابات در استان به جهت ایجاد فضایی پرشور و رقابتی، انتخاب آیتالله سیدمحمد مهدی میرباقری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آقایان احمد عجم، عباس گلرو، علی اکبر علیزاده برمی و یاسر عربی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به این برادران بزرگوار تبریک عرض و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، موفقیت در انجام وظایف قانونی و سربلندی در ایفای نقش نمایندگی را مسالت مینمایم.
شایسته است از استاندار محترم سمنان و مسئولان ستاد انتخابات استان، رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان، اعضای شورای تأمین استان، فرمانداران، بخشداران و تمام مسئولان و دستاندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات و نیز نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اصحاب فرهیخته خبر و رسانه استان به جهت تلاشها و اقدامات صورت گرفته طی ماهها و هفتههای اخیر تقدیر نمایم.
در پایان از منتخبان محترم این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهتمام و جدیّت در پیگیری مشکلات و مطالبات ملی و استانی، نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مشارکت فعال در تصویب مصوبات گوناگون بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی و نیز رسیدگی به مسائل آحاد مردم خصوصاً محرومان و مستضعفان را خواستارم.
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