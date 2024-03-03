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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۶

در پیامی تاکید شد؛

عمق بصیرت مردم در انتخابات به نمایش گذاشته شد

عمق بصیرت مردم در انتخابات به نمایش گذاشته شد

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان در پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم در انتخابات، این مشارکت را مبتنی بر عمق بصیرت ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در پیامی ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم استان به جهت حضور آگاهانه در انتخابات ۱۱ اسفند و قدردانی از مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، نکاتی را به منتخبان مردم استان سمنان متذکر شد.

متن پیام به این شرح است:

حضور باشکوه و معنادار اقشار مختلف مردم انقلابی، مؤمن، فرهیخته و ولایتمدار استان سمنان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بار دیگر عمق بصیرت، تیزبینی و دشمن شناسی مردم عزیزمان را در مقطع حیاتی و تاریخی ۱۱ اسفند به نمایش گذاشت.

مشارکت پرشور مردم شهرها و روستاهای استان سمنان در این انتخابات در شرایطی رخ داد که دشمنان اسلام و ایران از هیچ دسیسه و توطئه‌ای برای مأیوس سازی ملت ایران از حضور در انتخابات دریغ نکردند و تمام ظرفیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای خود را برای تضعیف اراده ملی به کار گرفتند.

لازم می‌دانم ضمن حمد و سپاس خداوند متعال به جهت حضور شورآفرین مردم عزیز، مراتب تقدیر و تشکر خاضعانه خود را از مردان، زنان، کهن‌سالان و میان‌سالان، جوانان و نوجوانان و بویژه رأی اولی‌ها در نقاط مختلف استان سمنان ابراز کرده و برای آحاد مردم ولایتمدار این استان سلامتی، پیروزی و سعادت آرزو نمایم.

همچنین بدین‌وسیله ضمن تشکر از نامزدهای این دوره از انتخابات در استان به جهت ایجاد فضایی پرشور و رقابتی، انتخاب آیت‌الله سیدمحمد مهدی میرباقری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آقایان احمد عجم، عباس گلرو، علی اکبر علیزاده برمی و یاسر عربی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به این برادران بزرگوار تبریک عرض و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، موفقیت در انجام وظایف قانونی و سربلندی در ایفای نقش نمایندگی را مسالت می‌نمایم.

شایسته است از استاندار محترم سمنان و مسئولان ستاد انتخابات استان، رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان، اعضای شورای تأمین استان، فرمانداران، بخشداران و تمام مسئولان و دست‌اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات و نیز نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اصحاب فرهیخته خبر و رسانه استان به جهت تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تقدیر نمایم.

در پایان از منتخبان محترم این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهتمام و جدیّت در پیگیری مشکلات و مطالبات ملی و استانی، نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مشارکت فعال در تصویب مصوبات گوناگون بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی و نیز رسیدگی به مسائل آحاد مردم خصوصاً محرومان و مستضعفان را خواستارم.

کد مطلب 6044564

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