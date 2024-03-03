آغاز جشن نیکوکاری و عید همدلی در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی با اشاره به اینکه امسال نیز همچون سنوات گذشته در هفته احسان و نیکوکاری، جشن ملی نیکوکاری برگزار میشود، گفت: این جشن با هدف ترویج فرهنگ خیر و احسان به منظور فراهم کردن امکان حضور گسترده مردم نوع دوست و خیّران جهت کمک به خانوادههای نیازمند و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی شعار امسال را در جشن نیکوکاری نوروز را هدیه دهیم عنوان و بیان کرد: جشن نیکوکاری در روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه به صورت همزمان در مدارس سراسر استان با هماهنگی آموزش و پرورش، در روز ۱۷ اسفند ماه در ۱۳ دفتر کمیته امداد و ۳۶۰ مرکز نیکوکاری استان و نیز ۱۸ اسفند ماه در سراسر کشور در مصلای های نماز جمعه خدمتگزاران این نهاد آماده جمعآوری کمکهای مردم نیکوکار البرز هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با بیان اینکه غیر از پایگاههای ثابت ۴۰ پایگاه سیار نیز برای جمعآوری هدایای مردم جهت اهدا به نیازمندان پیشبینی شده است، افزود: خیران نیک اندیش در طول سال نیز میتوانند علاوه بر کمک نقدی، حمایتهای غیر نقدی در زمینه پوشاک، سبد کالای غذایی، خدمات مسکن از قبیل خرید، ساخت و ودیعه، کمکهای درمانی و فرهنگی و همچنین تأمین جهیزیه محرومان را نیز عهدهدار شوند.
گفتنی است مردم نیکوکار میتوانند هدایای نقدی خود در جشن نیکوکاری را از طریق شماره گیری کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ نزد صندوق قرضالحسنه امداد ولایت پرداخت کنند.
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