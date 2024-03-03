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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

دمای هوای آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد

دمای هوای آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای هوای آذربایجان شرقی طی هفته جاری افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، در گفت‌وگو با خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان, اظهار کرد: تا اواسط هفته‌ی جاری جوی نسبتاً پایدار در استان پیش‌بینی می‌شود، در برخی نواحی استان گذر امواج تراز میانی جو موجب افزایش ابر و بارش پراکنده باران می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه‌ی بارشی فعالی از روز پنجشنبه تا اوایل هفته‌ی آینده به استان نفوذ کرده و موجب بارش پراکنده‌ی باران و برف می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی روند افزایش دمایی از روز جمعه شروع شده و تا اواخر هفته‌ی جاری ادامه دارد.

وی در خصوص دمای تبریز طی ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه و کمینه دمای تبریز به ترتیب ۹ درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر بوده و دمای فعلی آن نیز پنج درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته تغییر نکرده است.

وی در خصوص سردترین و گرم‌ترین شهر استان، بیان کرد: ورزقان با دمای ۱۲ درجه زیر صفر سردترین و جلفا با دمای ۱۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان گزارش شده است.

کد مطلب 6044600

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