محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی جوی شماره ۳۴، اظهار کرد: سامانه بارشی در جنوب و جنوب غرب استان را فرا می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از صبح سه شنبه تا بعد ظهر چهارشنبه (۱۵ تا ۱۶ اسفند)، در شهرستانهای زرآباد، فنوج، لاشار، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک، کنارک، چابهار، دشتیاری، رخداد بارش باران، برخی نقاط رگبار رعد برق و احتمال بارش تگرگ و تند باد لحظه‌ای به ویژه جنوب غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

حیدری در این خصوص توصیه کرد: ساکنان مناطق تحت تأثیر این سامانه، از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری و از محصولات کشاورزی محافظت کرده و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنندو در ترددهای جاده‌ای احتیاط و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

‌

‌فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید بر روی دریای عمان

وی در خبر دیگری گفت: براساس هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی شماره ۱۳ هواشناسی استان نیز، فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید بر روی دریای عمان را در پیش رو داریم.

حیدری تصریح کرد: براساس نتایج نقشه‌های هواشناسی، از دوشنبه تا چهارشنبه (۱۴ تا ۱۶ اسفند) بر روی دریای عمان رگبار و رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و وزش باد تا حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج تا حدود دو متر پیش بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: در این منطقه باید از شنا و تفریحات دریایی و فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی به ویژه تردد با شناورهای سبک و نیمه سنگین خودداری و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی در نظر گرفته شود.

فعالیت سامانه بارشی به همراه وزش باد شدید

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد جوی شماره ۴۳، تصریح کرد:

از صبح سه شنبه تا بعد ظهر چهارشنبه (۱۵ تا ۱۶ اسفند) در شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، بمپور، تفتان، خاش، دلگان، زابل، زهک، سراوان، سیب و سوران، گلشن، مهرستان، میرجاوه، نیمروز، هامون، هیرمند رخداد بارش باران، برخی نقاط رگبار و رعدوبرق و بارش تگرگ رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: اواسط وقت سه شنبه در مناطق مرکزی استان وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: در مناطق تحت تأثیر این سامانه، از فعالیت‌های کوهنوردی به ویژه صعود به قله تفتان پرهیز و از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان بارندگی خودداری شود، از محصولات کشاورزی محافظت و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.

وی اضافه کرد: احتیاط در ترددهای جاده‌ای در این مدت در نظر گرفته و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.