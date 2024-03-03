هدایت تیم تنیس کمتر از ۱۴ سال آسیا به یک ایرانی سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، فدراسیون تنیس آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون کشورمان اعلام کرد فربد فهمی هدایت تیم منتخب آسیا را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در این تیم ۲ بازیکن کمتر از ۱۴ سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی توسعه تنیس آسیا نیز دعوت شده‌اند. این دعوت در پی عملکرد درخشان نمایندگان‌ کشورمان در مسابقات سطح ۲ آسیا که پیش از این در کشور عمان برگزار شده صورت پذیرفته است.

به این ترتیب کیارش صادقی و هانا شعبان پور از ایران به نمایندگانی از ایران در این مسابقات حضور پیدا می کنند. مسابقات قهرمانی توسعه تنیس آسیا از ۲۰ تا ۳۱ فرودین ماه در کوچینگ مالزی برگزار می شود.