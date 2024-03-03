رقابت ۲۸۰ برگزیده قرآنی مسابقات ملی مدهامتان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر؛ بهزاد کیامهر، صبح یکشنبه در آئین آغاز بکار رقابت‌های مسابقات ملی مدهامتان اظهار کرد: شرکت کنندگان این رویداد قرآنی در پنج رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، قرائت تقلیدی، حفظ قرآن و اذان به رقابت می‌پردازند.

بهزاد کیامهر با اشاره به اینکه مسابقات مدهامتان با حضور ۲۸۰ برگزیده قرآنی در سنندج در حال برگزاری است، افزود: از این تعداد ۲۰۰ نفر را برادران و ۸۰ نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.



وی افزود: مکان مسابقات برای برادران، سنندج، سه راه شالمان، اردوگاه شهید سلیمان خاطر و برای خواهران سنندج، سه راه شالمان، باشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان اضافه کرد: از برنامه‌های ویژه این رویداد ملی شامل برگزاری محفل قرآنی در مسجد جامع سنندج روز یکشنبه ۱۳ اسفند، ساعت ۱۹ الی ۲۱ با حضور قاریان کشوری و استانی است.

کیامهر ترویج معارف قرآنی در جامعه، توجه به مساجد به‌عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی، تحکیم پیوند مسجد، قرآن و مردم و کشف استعدادهای قرآنی و فراگیری فعالیت‌های قرآنی را اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.