به گزارش خبرگزاری مهر، «سردار محمد زهرایی» رییس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به سیل استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به شرایط استان سیستانوبلوچستان، سازمان بسیج سازندگی در آمادگی کامل جهت امداد رسانی به مناطق سیل زده قرار دارد.
وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص سیل استان سیستان و بلوچستان گفت: با اعلام مأموریت صادر شده کلیه تجهیزات و ماشین آلات مستقر در استان در «چابهار» و شهرستان «دشتیاری» استان سیستان و بلوچستان مستقر شدهاند.
وی با بیان اینکه درباره اعزام گروههای جهادی به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان فراخوان صادر کردهایم اقدامات صورت گرفته بسیج سازندگی را برشمرد:
۱. تاکنون ۳۵ گروه جهادی به نقاط آسیب دیده اعزام شدهاند
۲. ۲۰ دستگاه ماشین آلات لجستیکی برای خدمت رسانی در ۴ نقطه از استان
۳. با توجه به خراب شدن تصفیه خانه تهیه ۲۰۰۰ شل آب معدنی و توزیع بین مردم
۴. تهیه و توزیع بستههای معیشتی
۵. تهیه و توزیع روزانه ۱۰ الی ۵۰ هزار قرص نان بین افراد آسیب دیده
۶. اعزام ۱۶ قایق برای جابجایی افراد
۷. توزیع و توزیع ۱۰۰۰ عدد پتو با همکاری بسیج سازندگی استان و قرارگاه محرومیت زدایی
۸. توزیع ۱۲۰ کیسه خواب
۹. تهیه ۲ کف کش برای خالی کردن آب از منازل
۱۰. تهیه ۵۰۰ جفت چکمه برای کمک رسانی به افراد آسیب دیده
وی تصریح کرد: نیازمندیهای ضروری از قبیل مواد غذایی و خوراکی شامل برنج، مرغ، کنسروجات، آب معدنی نیاز هست که مردم میتوانند از طریق بسیج سازندگی شهرستانها و گروههای جهادی جمع آوری کرده و به منطقه ارسال نمایند.
زهرایی ادامه داد: تجهیزات تخلیه آب، لجن کش، کف کش و سایر ملزومات ضروری تخلیه آب، نانوایی سیار و آشپز خانه سیار مورد نیاز میباشد و در عرصه عمرانی بعد از تخلیه آب به جهت بازسازی زیر ساختهای آسیب دیده از سیل مورد نیاز میباشد.
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