امام جمعه سیریک از مردم سیریک قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن سالاری، به مناسبت برگزاری باشکوه انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور قدردانی از مردم پیام تبریک صادر کردند.

حجت‌الاسلام سالاری اظهار کرد: به لطف خدای متعال جمعه انتخابات، جمعه وحدت، آگاهی، زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی بود، که ملت عزیز یک بار دیگر در این تاریخ مشعشع و پرافتخار صحنه دیگری از حماسه بزرگ دشمن‌شکن را خلق کردند و تصویر ایران قوی و ایران فردا را پیش روی بشریت قرار دادند.

وی با بیان اینکه، امروز شنبه بعد از انتخابات، فقط ملت ایران است که بَرَنده است، تأکید: همواره باید روز پس از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم، از هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه نسبت به همدیگر پرهیز کنند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همه ی مسولان برگزار کننده ی انتخابات، و کمال تقدیر و عرض خداقوت به برگزار کنندگان، و عرض تبریک خویش و آرزوی مزید توفیقات و خدمت خالصانه به کاندیداهای منتخب، در ادامه بیان کرد: اینجانب ضمن سجده شکر به درگاه ایزد منان از مردم شریف شهرستان سیریک که همگام با هم وطنان قهرمان خود بار دیگر حماسه ی حضور را رقم زدند و مستکبران عالم را خشمگین و مستضعفان سراسر عالم را امیدوار کردند، جانانه تقدیر و سپاسگزاری می نمایم، و امید است آحاد مردم شریف بعد از انتخابات نیز با بردباری و مهربانی و رفاقت به جهانیان بفهمانند که بُرد اصلی برای ملت عزیز ایران خواهد بود.