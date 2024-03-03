به گزارش خبرگزاری مهر، مجید غلامی اظهار کرد: جشن نیکوکاری هر ساله در ۱۴ اسفندماه مصادف با تأسیس کمیته امداد در سراسر کشور با هدف ترویج خیر و احسان و جذب کمک‌های مردمی برای محرومان و نیازمندان برگزار و تا ۲۹ اسفند ماه ادامه دارد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی با بیان اینکه در جشن نیکوکاری امسال ۸۰۰ مرکز نیکوکاری، ۴۳ دفتر کمیته امداد و مدارس استان آماده دریافت کمک‌های مردمی می‌باشند، افزود: این اقدام در آستانه سال جدید برای تأمین بسته‌های معیشتی و پوشاک و لوازم ضروری خانواده‌های نیازمند و همچنین جذب کمک‌های خیران انجام می‌شود.

وی گفت: روز ۱۴ اسفند میادین سطح شهرستان‌ها و مدارس و در ۱۸ اسفند ماه در میعادگاه نماز جمعه پایگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی فعال خواهند بود و در همین راستا مراکز نیکوکاری آماده جذب کمک‌های مردمی هستند.

غلامی در خصوص روش‌های مشارکت مردم در این پویش بیان کرد: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۳۷۴۱۳، ارسال عدد یک به سامانه ۳۰۰۰۸۰۳۳ و کد #۰۵۱*۸۸۷۷* برای سهولت بیشتر در ارائه کمک‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین خیران می‌توانند از طریق سایت کمیته امداد به آدرس Emdad.ir کمک‌های خود را پرداخت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی هدف از برگزاری جشن نیکوکاری را کمک به نیازمندان و ایتام در جهت تامین مایحتاج شب عید عنوان کرد و افزود: کمک‌های مردمی جمع آوری شده توسط مراکز نیکوکاری در محلات، به نیازمندان همان محله اهدا می‌شود.

وی بیان کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان نقد و کالا توسط کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مدارس جمع آوری شد و به نیازمندان اهدا شده است.

غلامی در ادامه از نیکوکاران خواست تا در برگزاری جشن نیکوکاری، کمک‌های غیرنقدی را با رعایت کرامت و موضوعات بهداشتی ارائه کنند و تا جای ممکن کمک‌ها به صورت نقدی پرداخت شود.