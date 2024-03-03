به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی اظهار کرد: در راستای مأموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی درزمینه‌ی مقابله با تهاجم فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کرده بود و به جهت احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد، هیأت هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در اسفندماه سال ۱۳۷۱ بر طبق مصوبه‌ی ۳۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد.

وی با اشاره به اینکه تأسیس کانون‌های مساجد در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی انجام شد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیرامون تهاجم فرهنگی فرموده‌اند: «تهاجم فرهنگی، مثل خود کار فرهنگی، اقدام آرام و بی‌سروصدایی است. یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی این بوده است که سعی کنند جوان‌های مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به ایمان که همان چیزهایی است که یک تمدن را نگه می‌دارد منصرف کنند.»

اسلامی با یادآوری اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و شکست مذبوحانه دشمن در هشت سال جنگ تحمیلی، تلاش برای سرکوب این انقلاب از طرح جنگ نرم توسط دشمنان این نظام آغاز شد، گفت: مقام معظم رهبری همواره از این جنگ به عناوینی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ نرم و جنگ شناختی نام برده اند که اهمیت این موضوع را بیان می‌کند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان زنجان به نقش کانون‌های مساجد در صف مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: جوان مسجدی تربیت شده مسجد بر اساس اصول و ارزش‌های دینی و اسلامی هستند از این رو با توطئه‌های دشمن در این عرصه آشنا بوده و می‌توانند به عنوان سربازان این جنگ در صف مقدم باشند.

اسلامی با اشاره به ضرورت آگاهی بخشی و بصیرت بخشی برای نسل نوجوان و جوان در حوزه باورهای ایمانی و الهی گفت: ویژه برنامه‌های محوری و مبنایی کانون‌های فرهنگی هنری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متعدد مسجد با همراهی امام مسجد به عنوان مدیر مسجد طرح‌ریزی و جریان سازی شده است.

به گفته وی، مناسبت ۱۸ اسفند در سال جاری همزمان با ماه مبارک رمضان است و این مهم زمینه و بستری را فراهم کرده است تا بیش از همیشه نسبت به جایگاه مسجد به عنوان مامن امن الهی توجه شود به ویژه آنکه ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بستری مناسبت برای برپایی برنامه‌های اثرگذار دینی و ایمانی است.

اسلامی به برنامه‌هایی که در طول سال در ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان برای بچه‌های مسجدی اجرا شده نیز اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا محافل انس با قرآنی کریم با محوریت کانون‌های مساجد، مدرسه تئاتر شبستان، نشست‌های تبیینی به مناسبت ایام انتخابات، دیدار چهره به چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی با مردم در مساجد با محوریت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری خواهران و برنامه‌های متعدد دیگری برگزار شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان زنجان به برنامه‌های پیش بینی شده برای سالروز تأسیس کانون‌های مساجد در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در همین راستا مراسم گرامیداشتی با حضور اعضای کانون‌های مساجد شهرستان طارم در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گفته وی، بازدید از کانون‌های مساجد شهرستان طارم، دیدار با امام جمعه و فرماندار این شهرستان، تجلیل از برترین‌های کانونی و سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه طارم در این روز پیش بینی شده است.

اسلامی همچنین به غبارروبی مزار شهدا در ۱۷ اسفندماه با حضور جمعی از اعضا و مدیران کانون‌های مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: کاشت نهال در آستانه ۱۸ اسفند سالروز تأسیس کانون‌های مساجد توسط کانون‌های فرهنگی هنری مساجد زنجان برای این ایام پیش بینی شده است.