امدادرسانی به ۷۰۰ خودروی گرفتار در برف در محورهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی طی هفته گذشته در خراسان جنوبی و اولویت بازگشایی محورهای اصلی و شریانی ۲۷۹۰۰ کیلومتر عملیات برفروبی توسط نیروهای راهداری در سطح محورهای استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: این حجم از عملیات برفروبی در راههای شهرستانهای بیرجند، سربیشه، نهبندان، زیرکوه، درمیان، سرایان، قاین، فردوس، بشرویه، طبس و زیرکوه استان انجام شده است.
جلال زاده از بازگشایی کامل محورهای اصلی و شریانی استان خبر داد و گفت: در پی بارشهای سنگین برف طی هفته گذشته تا کنون کاهش دید افقی با کندی تردد و انسداد موقت در برخی محورها مواجه بودیم که با همکاری مشترک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و پلیس راه تمامی مسیرهای اصلی و شریانی استان در کمترین زمان ممکن بازگشایی شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۴۷ راهدار در طی هر روز در قالب تیمهای راهداری به کاربران جادهای خدماترسانی کردند افزود: ۱۸۰ دستگاه ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در هر روز در استان و ۳۰ باب راهدارخانه مشغول خدماترسانی به کاربران جادهای و هم استانیها بودهاند.
وی ادامه داد: طی این مدت برای تسهیل در عبور و مرور و تردد ایمن در جادههای اصلی و شریانی استان بیش از ۱۱۵۰۰ تن شن و نمک مصرف شده است.
جلال زاده یادآور شد: شماره تلفن گویای ۱۴۱ و سایت مرکز مدیریت راههای کشور و اپلیکیشن ۱۴۱ بهطور ۲۴ ساعته پاسخگوی هموطنان برای اطلاعرسانی از وضعیت جادههای استان است.
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