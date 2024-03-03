به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یزدانی جانشین فرماندهی بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: کاروان ۸۰ نفر دانشجو معلمان از مقابل پردیس شهید باهنر شهرکرد عازم بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب و یادمان‌های شهدا شد.

وی تصریح کرد: بازدید از مناطق عملیاتی نهر خین، شلمچه، هویزه و … با هدف آشنایی دانشجو معلمان با سبک زندگی و سیره و روش و منش شهدا انجام می‌شود.

یزدانی ادامه داد: اردوی راهیان نور با حضور دانشجو معلمان با توجه به نقش این قشر در تربیت نسل آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.