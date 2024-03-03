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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

جانشین فرماندهی بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

اعزام کاروان طلاب بسیجی خواهر به سرزمین نور

اعزام کاروان طلاب بسیجی خواهر به سرزمین نور

شهرکرد-مسوول بسیج طلاب و روحانیون سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) گفت: کاروان طلاب بسیجی استان چهارمحال و بختیاری برای بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدای دفاع مقدس عازم جنوب غرب کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا بابامیر امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سومین مرحله از اعزام طلاب و روحانیون به مناطق عملیاتی دفاع مقدس امروز برگزار شد.

مسئول بسیج طلاب و روحانیون سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) افزود: در این سفر حدود ۹۰ نفر از طلاب بسیجی خواهر استان چهارمحال و بختیاری برای بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدای دفاع مقدس عازم جنوب غرب کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: طلاب اعزام شده به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس به مدت سه شبانه روز از مناطق عملیاتی شملچه، فکه، هویزه، طلائیه، کانال کمیل و یادمان دهلاویه بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 6044800

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