به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زره ساز صبح یکشنبه در اولین رویداد «کودک و شاهنامه» در مشهد اظهار کرد: بزرگترین قصه‌گوی دنیا خداوند است. خداوند همه این دنیا را آفریده و آفریننده همه قصه‌ها و آدم‌های خوب و بد است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی افزود: ایران از قبل آدم‌های بزرگی داشته است. خیلی از قصه‌های بزرگان در شاهنامه وجود دارد، قهرمان‌هایی مثل رستم و آرش کمانگیر و… همه این آدم‌های خوبی بودند که محافظ سرزمین و مردم بود بودند.

وی با اشاره به قصه‌های دیگر در تاریخ ایران، گفت: قصه حضور امام رضا (ع) در کشور ما نیز یکی دیگر از این قصه‌ها است. امام رضا (ع) در طول تاریخ قصه‌های زیادی دارد که برای ما درس‌آموز است.

زره ساز ادامه داد: قهرمانان و آدم‌های خوب علاوه بر قصه‌ها در کنار ما نیز هستند. کسانی که به جنگ دشمنان ایران رفتند، روایت پدربزرگ‌ها و پدران ما که به جنگ آن آدم‌های ظالم رفتند نیز باید روایت شود. یکی از قهرمان‌های ما شهید سلیمانی بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با بیان اینکه رویداد «کودک و شاهنامه» با هدف آشنایی کودکان با این قصه‌ها و قهرمانان طراحی شده است، گفت: در این رویداد برنامه‌های شاد و متنوعی برای بچه‌ها طراحی شده است.

وی از جمله این برنامه‌ها به اورگامی، قصه‌گویی، شاهنامه‌خوانی، نمایش و کارگاه‌های آموزشی اشاره کرد.