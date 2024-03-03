به گزارش خبرنگار مهر، حبیب بهمنی مربی سابق تیم ملی ووشو ایران و عضو کادر فنی تیم ساندا فدراسیون ووشو کرواسی ۴ تا ۶ اسفندماه امسال «۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۴» در سمینار بین‌المللی ساندا که در شهر پولا، شرکت کرد.

در این سمینار ورزشکارانی از کشورهای مجارستان، ایتالیا، کرواسی و … حضور داشتند.

به گفته این مربی ایرانی سعی شد تا در قالب سمینار تخصصی، فلسفه و استراتژی مبارزه در رشته رزمی ووشو برای ورزشکاران توضیح داده شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند به راحتی به کاربرد تکنیک‌های خاص پی ببرند.

وی تاکید کرد: در پایان سمینار، بازخورد همه شرکت‌کنندگان بسیار مثبت بود و همه به این نتیجه رسیدند که چنین سمینارهایی باید چندین بار در سال برگزار شود تا کیفیت ووشوکاران به ویژه در ساندا در اروپا افزایش یابد و آن‌ها بتوانند به سطح مبارزان جهانی ساندا برسند.

گفتنی است بهمنی یازدهم تا سیزدهم ماه جاری در یک سمینار تخصصی در کشور ایتالیا شرکت کرد و تجربیات خود درخصوص رشته ورزشی ووشو را در اختیار ووشوکاران علاقه‌مند این کشور قرار داد.