طرح «قاضی» در ۱۹ مدرسه خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باوی با تاکید بر عملیاتی کردن برنامه پیشگیری از خشونت در خوزستان گفت: در این رابطه ۳۱ کارگاه در ۱۹ مدرسه در خوزستان با شرکت بیش از ۹۴۰ دانشآموز با هدف آشنا کردن دانش آموزان با عوامل وقوع آسیبها و جرایم ناشی از خشونت و آسیبهای آن در قالب طرح «قاضی در مدرسه» برگزار شد.
وی با بیان اینکه دفتر حمایت از زنان خانواده و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه پیشگیریهای حقوقی- قضائی در ۳۱ شهرستان خوزستان دایر است، افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون در محاکمی که متهم زیر سن قانونی است، حضور مشاور الزامی است، در این خصوص کارگاه مجازی بازآموزی ویژه قضات و مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان عملیاتی کردن راهنمای فنی و شیوهنامه اجرایی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان نیز انجام شد.
باوی ادامه داد: از دیگر دورههای آموزشی میتوان به دورههای ویژه افراد مؤثر در فرآیند ازدواج و طلاق با حضور قضات و کارمندان منتخب محاکم خانواده اهواز و سردفتران ازدواج و طلاق سراسر خوزستان و همچنین دوره آموزشی شیوههای حمایتی قضائی از افراد تراجنسیتی اشاره کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان تصریح کرد: همچنین با همکاری دانشگاه جندیشاپور اهواز از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۴۸۳ دوره آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج در خوزستان برگزار شده که در این دورهها ۱۵ هزار و ۵۳۵ هزار زوج شرکت داشتهاند.
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