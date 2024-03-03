طرح «قاضی» در ۱۹ مدرسه خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باوی با تاکید بر عملیاتی کردن برنامه پیشگیری از خشونت در خوزستان گفت: در این رابطه ۳۱ کارگاه در ۱۹ مدرسه در خوزستان با شرکت بیش از ۹۴۰ دانش‌آموز با هدف آشنا کردن دانش آموزان با عوامل وقوع آسیب‌ها و جرایم ناشی از خشونت و آسیب‌های آن در قالب طرح «قاضی در مدرسه» برگزار شد.

وی با بیان اینکه دفتر حمایت از زنان خانواده و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های حقوقی- قضائی در ۳۱ شهرستان خوزستان دایر است، افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون در محاکمی که متهم زیر سن قانونی است، حضور مشاور الزامی است، در این خصوص کارگاه مجازی بازآموزی ویژه قضات و مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان عملیاتی کردن راهنمای فنی و شیوه‌نامه اجرایی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان نیز انجام شد.

باوی ادامه داد: از دیگر دوره‌های آموزشی می‌توان به دوره‌های ویژه افراد مؤثر در فرآیند ازدواج و طلاق با حضور قضات و کارمندان منتخب محاکم خانواده اهواز و سردفتران ازدواج و طلاق سراسر خوزستان و همچنین دوره آموزشی شیوه‌های حمایتی قضائی از افراد تراجنسیتی اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان تصریح کرد: همچنین با همکاری دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۴۸۳ دوره آموزش‌های حقوقی پیش از ازدواج در خوزستان برگزار شده که در این دوره‌ها ۱۵ هزار و ۵۳۵ هزار زوج شرکت داشته‌اند.