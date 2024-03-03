به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تبریک هفته منابع طبیعی در خصوص فرمان مقام معظم رهبری در خصوص کاشت یک میلیارد نهال در کل کشور طی چهار سال، گفت: در این طرح یک میلیارد نهال در کل کشور کاشت و تولید می‌شود که سهم استان ایلام در این طرح کاشت ۲۴ میلیون نهال است که تاکنون ۶ میلیون نهال کاشت شده است.

وی افزود: طرح کاشت یک میلیارد نهال در کل کشور از اقدامات خوبی است که توسط مقام معظم رهبری دستور آن صادر شد که در حفظ محیط زیست، جلوگیری از وقوع گرد و غبار، تنوع در روح و روان انسان‌ها، جابجایی توده‌های هوا موثر و از سویی گردشگران از سایه این نهال‌ها استفاده می‌کنند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با تاکید بر مردم‌پایه بودن طرح کاشت ۲۴ میلیون نهال در استان، تاکید کرد: ضرورت دارد این طرح مردم‌پایه باشد و خود مردم در کاشت، صیانت و نگهداری از نهال‌ها مشارکت داشته باشند چراکه هر طرحی مردم در آن مشارکت داشته‌اند موفقیت در آن طرح بیشتر است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: همانطور که تاکید کردیم از مجموع ۱۳ کیلومتر حد فاصل پل زائر تا میدان اربعین، ۷ کیلومتر آن نهالکاری شد که پس از عملیات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان، مابقی طرح تکمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایلام به‌واسطه اربعین، ۳میلیون و ۶۰۰ هزار زائر در اربعین و در طول سال ۱۰ میلیون زائر از استان تردد می‌کنند و این میزان تردد ظرفیتی برای توسعه و رونق اقتصادی استان است.

نماینده عالی دولت در استان در خصوص اسکان زوار در پارک چغاسبز شهر ایلام، اضافه کرد: سال گذشته ۶ هزار زائر و امسال بیش از ۲۰ هزار زائر در مجموعه چغاسبز اسکان یافتند و در سال جدید با در نظر گرفتن اعتباراتی مجموعه چغاسبز تجهیز می‌شود.