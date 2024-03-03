آموزش و پرورش نقش مهمی در افزایش مشارکت انتخاباتی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فداکار، با اشاره به ظرفیت‌های بی شمار آموزش و پرورش گفت: سرمایه انسانی، تجهیزات و امکانات از مهمترین ظرفیت‌های آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: به فضل الهی انتخابات با وجود تبلیغات گسترده دشمن و برودت هوا با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در سلامت و امنیت برگزار شد.

استاندار کرمان، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی برگزاری انتخابات گفت: آمار عوامل اجرایی انتخابات بیش از ۵۶ هزار نفر بود که جمع زیادی از آنان فرهنگی بودند.

استاندار کرمان گفت: آموزش و پرورش در افزایش مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ نقش مهمی داشت.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش با برگزاری برنامه رأی اولی‌ها و سایر تبلیغات در فضا سازی ُمناسب برای انتخابات بسیار مؤثر بود.

فداکار، اظهار داشت: ستاد جوانی جمعیت استان اهداف بزرگی را دنبال می‌کند و هیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش نمی‌تواند در این زمینه اثربخش باشد، کاهش فرزند آوری و سالمندی جمعیت موضوعی جدی برای کشور است.

وی گفت: آموزش و پرورش می‌تواند برای گروه‌های هدف و با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان کمک شایانی به موضوع جوانی جمعیت کرده و در این زمینه فرهنگ ساز باشد.