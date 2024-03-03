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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

۱۰۶ کیلوگرم مواد مخدر در صدرا کشف شد

۱۰۶ کیلوگرم مواد مخدر در صدرا کشف شد

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۱۰۶ کیلوگرم شیشه در شهر صدرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی در منزل خود در شهر صدرا از توابع شهرستان شیراز اقدام به دپو شیشه کرده است که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فارس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس پس از هماهنگی با مرجع قضائی به منزل قاچاقچی اعزام و در بازرسی از آن مکان ۱۰۶ کیلوگرم شیشه که از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6044891

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