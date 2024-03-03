قاتل ۲۷ ساله در لامرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن لشکری گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در نهم اسفندماه سال جاری در یکی از روستاهای شهرستان لامرد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران انتظامی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی ۲۷ ساله با ضربات چاقو مردی ۵۰ ساله را به قتل و پسر مقتول را نیز مجروح و متواری شده است.

فرمانده انتظامی لامرد ادامه داد: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند مخفیگاه قاتل را در بیابان‌های اطراف روستای خشت از توابع بخش اشکنان شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ لشکری با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه حال مزاجی مجروح رضایت‌بخش است، تصریح کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.