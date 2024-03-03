به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح شهرستان گناوه، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هشت نفر سارق در شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی گناوه تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی، طی چند عملیات پلیسی جداگانه متهمان دستگیر و در بازجویی‌ها به بزه انتسابی خود اعتراف و تعداد ۱۵ فقره انواع سرقت کشف که شامل؛ کشف سرقت تلفن همراه، کشف سرقت اماکن خصوصی، کشف سرقت منزل، کشف سرقت از معابر می‌باشد.

سرهنگ حسن غضنفری با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.