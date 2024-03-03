پایداری پوشش ارتباطی استان بوشهر در زمان برگزاری انتخابات

علی سملیان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به لزوم استفاده از بستر زیرساخت مخابراتی در زمان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، تمامی عوامل اجرایی از جمله قسمتهای فنی و پشتیبانی، قبل از فرایند برگزاری انتخابات تا پایان آن در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی بیان کرد: طی جلسات مکرر مجموعه مدیران و کارکنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و آماده باش تیمهای فنی در مراکز و ایستگاههای ارتباطی سبب شد، بدون هیچ مشکل ارتباطی در استان بوشهر، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر اضافه کرد: تشکیل و استقرار اکیپهای فنی برای رفع هرگونه خرابی در ایستگاههای ارتباطی، ایمنسازی شبکه، افزایش پهنای باند و ظرفیت شبکهها برای پاسخگویی به نیازهای انتخاباتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
سملیان افزود: رصد و پایش (مانیتورینگ) به صورت لحظهای در شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات منطقه بوشهر، از صبح روز ۱۱ اسفند تا ساعات پایانی انتخابات، انجام شد.
مدیر کل ارتباطات خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر با اداره برق به جهت پایداری و تأمین برق مراکز حساس ارتباطی صورت گرفت که موجب پایداری در شبکه ارتباطاتی استان شد.
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