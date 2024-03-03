۱۰۰ پروژه کتابخانه ای در دولت سیزدهم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کتابخانه عمومی یک مرکز فرهنگی و اجتماعی است و تنها یک قرائت خانه محسوب نمی‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گفت: امروزه یک بخش از کتابخانه های عمومی ویژه کودکان و نوجوانان است.

رمضانی ادامه داد: بیش از سه‌هزار و ۸۰۰ کتابخانه عمومی داریم که این میزان به جز کتابخانه دانشگاه‌ها، مدارس و مساجد است.

وی با اشاره به اینکه در کتابخانه های عمومی بیش از ۶۰ خدمت ارائه می‌شود، ادامه داد: کتابخانه گسترده‌ترین شبکه فرهنگی در کشور است.

دبیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: ۱۰ میلیون نفر از مردم ما عضو کتابخانه های عمومی و حدود سه میلیون نفر عضو فعال کتابخانه ها هستند.

رمضانی بیان کرد: پایان این هفته افتتاح کتابخانه تمام الکترونیک را در تهران خواهیم داشت.

وی با اشاره بااینکه خراسان جنوبی هنوز از داشتن کتابخانه مرکزی بی بهره است، گفت: زمین در این زمینه اختصاص یافته است ولی هنوز بودجه‌ای برای آغاز عملیات اجرایی آن اختصاص نیافته است.

رمضانی با بیان اینکه استاندار خراسان جنوبی قول تکمیل ۱۲ پروژه کتابخانه ای با پیشرفت بالای ۵۰ در صد را داده است، اظهار کرد: ۲۵ کتابخانه روستایی در خراسان جنوبی داریم و هیچ شهر بی کتابخانه نداریم.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم ۱۰۰ پروژه کتابخانه ای به اتمام رسیده است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ پروژه نیمه تمام کتابخانه ای در کشور داریم و تلاش ما بر این است که تا پایان دولت ۸۰ پروژه دیگر را به اتمام برسانیم که سهم خراسان جنوبی از این تعداد ۱۲ پروژه است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: اتمام این ۳۰۰ پروژه نیازمند ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

رمضانی بیان کرد: ۱۲۰ هزار کتاب به صورت روزانه در کشور امانت داده می‌شود و این نکته به معنای آن است که وضعیت مطالعه در کشور بحرانی نیست.

وی افزود: بیشترین کتاب‌های امانت داده شده در کشور در حوزه کودک و نوجوان، شعر و ادبیات و رمان است که نشان می‌دهد خانواده‌ها نسبت به کتاب خوان شدن فرزندانشان اهتمام دارند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع کتاب یک نگاه تمدنی دارند و به صورت تخصصی این حوزه را پیگیری می‌کنند.