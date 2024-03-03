  1. استانها
  2. البرز
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

مدیرکل هواشناسی البرز مطرح کرد؛

فعالیت سامانه بارشی در اواخر هفته/ غبار محلی مهمان البرز می‌شود

فعالیت سامانه بارشی در اواخر هفته/ غبار محلی مهمان البرز می‌شود

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته در استان گفت: افزایش موقت غبار محلی در شهرها و مناطق صنعتی مورد انتظار است.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در شهرها و مناطق صنعتی افزایش موقت غبار محلی مورد انتظار است.

وی ادامه داد: روز دوشنبه با گذر یک موج ضعیف در پاره‌ای نقاط بارش‌های خفیف و پراکنده رخ خواهد داد. برای روز سه شنبه در بعضی ساعات غبار محلی و چهارشنبه به تدریج افزایش شدت باد پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته در استان البرز مطرح کرد: امروز یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی در بعضی ساعات و شب رشد ابر است.

بهاروند احمدی عنوان کرد: برای روز دوشنبه آسمانی قسمتی ابری تا ابری همراه با مه صبحگاهی، بعضی ساعات غبار محلی و احتمال بارش پراکنده و برای سه شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6044928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها