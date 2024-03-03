آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در شهرها و مناطق صنعتی افزایش موقت غبار محلی مورد انتظار است.

وی ادامه داد: روز دوشنبه با گذر یک موج ضعیف در پاره‌ای نقاط بارش‌های خفیف و پراکنده رخ خواهد داد. برای روز سه شنبه در بعضی ساعات غبار محلی و چهارشنبه به تدریج افزایش شدت باد پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته در استان البرز مطرح کرد: امروز یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی در بعضی ساعات و شب رشد ابر است.

بهاروند احمدی عنوان کرد: برای روز دوشنبه آسمانی قسمتی ابری تا ابری همراه با مه صبحگاهی، بعضی ساعات غبار محلی و احتمال بارش پراکنده و برای سه شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.