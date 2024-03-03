به گزارش خبرنگار مهر، پروین خوشبخت ظهر یکشنبه در آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت در بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های نکوداشت روز بوشهر برای قدردانی از مردم شهر بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: ما افتخار خدمتگزاری مردم صبور، مقاوم و پرافتخار ولایت مدار شهر بوشهر را داریم و سعی کرده‌ایم در برنامه‌های نکوداشت هفته بوشهربرنامه‌های شاد و متنوعی را تدارک ببینیم.

رئیس شعبه بوشهر بنیاد ایران شناسی نیز گفت: مدرسه سعادت اولین مدرسه مؤثر در ایران و مادر مدارس جنوب ایران است.

عبدالکریم مشایخی اظهار داشت: موزه مدرسه سعادت راه اندازی شود، چون که این موزه می‌تواند موجب شناساندن تاریخ و پیشینه مدرسه و بوشهر را فراهم آورد.