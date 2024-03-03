تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) به پایان فصل موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه تراکتور، متن اطلاعیه بدین شرح است:

«با توجه به سبک بازی تیم تراکتور با هدایت «پاکو خمز»، حفظ و نگهداری از چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) به عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی تراکتور، از ضروریات بوده تا سرمربی تیم برنامه‌های تاکتیکی خود را به راحتی اجرا کند و تراکتور از این حیث متضرر نشود.

در این راستا با توجه به درخواست سرمربی و خواسته هواداران پرشور تیم تراکتور و همچنین تأکید مسئولین امر، از کارشناسان و متخصصان برای بازدید و بررسی موضوع دعوت به عمل آمد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک، تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص ترمیم اساسی یا تعویض زمین چمن به پایان فصل ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ لیگ برتر موکول شده است و با توجه به اقداماتی که در این مدت انجام گرفته، کیفیت چمن با عبور از فصل سرما و برودت هوا رو به بهبود و در وضعیت قابل قبول قرار دارد و چمن این ورزشگاه در مقطع فعلی، قابلیت برگزاری مسابقات را دارد و باشگاه نیز ناظر اقدامات اداره‌کل، اداره ورزش و جوانان تبریز و پیمانکار مربوطه است.

همچنین در پایان از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، دفتر فنی و مهندسی و مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز در جهت حفظ و نگهداری از چمن تشکر و قدردانی می‌شود.»

*حسین فلاح دلاور