  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) به پایان فصل موکول شد

تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) به پایان فصل موکول شد

تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم اساسی یا تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) به پایان فصل جاری مسابقات لیگ برتر موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه تراکتور، متن اطلاعیه بدین شرح است:

«با توجه به سبک بازی تیم تراکتور با هدایت «پاکو خمز»، حفظ و نگهداری از چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) به عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی تراکتور، از ضروریات بوده تا سرمربی تیم برنامه‌های تاکتیکی خود را به راحتی اجرا کند و تراکتور از این حیث متضرر نشود.

در این راستا با توجه به درخواست سرمربی و خواسته هواداران پرشور تیم تراکتور و همچنین تأکید مسئولین امر، از کارشناسان و متخصصان برای بازدید و بررسی موضوع دعوت به عمل آمد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک، تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص ترمیم اساسی یا تعویض زمین چمن به پایان فصل ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ لیگ برتر موکول شده است و با توجه به اقداماتی که در این مدت انجام گرفته، کیفیت چمن با عبور از فصل سرما و برودت هوا رو به بهبود و در وضعیت قابل قبول قرار دارد و چمن این ورزشگاه در مقطع فعلی، قابلیت برگزاری مسابقات را دارد و باشگاه نیز ناظر اقدامات اداره‌کل، اداره ورزش و جوانان تبریز و پیمانکار مربوطه است.

همچنین در پایان از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، دفتر فنی و مهندسی و مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز در جهت حفظ و نگهداری از چمن تشکر و قدردانی می‌شود.»

*حسین فلاح دلاور

کد مطلب 6044940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه