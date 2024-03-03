به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله شیبانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه شهر شیراز دارای اقلیت‌های مذهبی است که با تسامح و تساهل در کنار یکدیگر قرار دارند در خصوص برگزاری انتخابات اقلیت‌های مذهبی در این شهر بیان کرد: شیراز به عنوان حوزه فرعی کلیمیان ایران بوده که بر همین اساس در این انتخابات دو کاندیدا وجود داشته‌اند که در این حوزه همایون سامه‌یح نجف‌آبادی ۶۹۵ رأی و امیر دوستان نیز ۴۱۸ رأی را کسب کرده و انتخاب شدند.

فرماندار شیراز با اشاره به فرصت نامزدهای انتخابات برگزار شده در روز ۱۱ اسفند جهت ثبت اعتراض عنوان کرد: داوطلبین و نامزدهایی که معترض هستند می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت شکایت خود را به فرمانداری تحویل دهند و ظرف مدت هفت روز هیأت اجرایی و هیأت نظارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه شکایات اقدام می‌کنند.

طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، اقلیت‌های مذهبی ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند (زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده) و امیر دوستان فرزند حمید دبیر انجمن کلیمیان شیراز با کد ۱۵ و همایون سامه یح نجف آبادی فرزند یعقوب با کد نامزدی ۱۷ جهت نمایندگی کلیمیان کشور در مجلس شورای اسلامی بیشترین رأی را در شیراز آوردند.