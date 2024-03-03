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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳

تعداد آرای منتخبین اقلیت‌های مذهبی در شیراز مشخص شد

تعداد آرای منتخبین اقلیت‌های مذهبی در شیراز مشخص شد

شیراز - فرماندار شیراز گفت: شیراز به عنوان حوزه فرعی کلیمیان ایران انتخاب شده بود که در این انتخابات دو کاندیدا داشتند و همایون سامه‌یح نجف‌آبادی ۶۹۵ رأی و امیر دوستان ۴۱۸ رأی کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله شیبانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه شهر شیراز دارای اقلیت‌های مذهبی است که با تسامح و تساهل در کنار یکدیگر قرار دارند در خصوص برگزاری انتخابات اقلیت‌های مذهبی در این شهر بیان کرد: شیراز به عنوان حوزه فرعی کلیمیان ایران بوده که بر همین اساس در این انتخابات دو کاندیدا وجود داشته‌اند که در این حوزه همایون سامه‌یح نجف‌آبادی ۶۹۵ رأی و امیر دوستان نیز ۴۱۸ رأی را کسب کرده و انتخاب شدند.

فرماندار شیراز با اشاره به فرصت نامزدهای انتخابات برگزار شده در روز ۱۱ اسفند جهت ثبت اعتراض عنوان کرد: داوطلبین و نامزدهایی که معترض هستند می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت شکایت خود را به فرمانداری تحویل دهند و ظرف مدت هفت روز هیأت اجرایی و هیأت نظارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه شکایات اقدام می‌کنند.

طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، اقلیت‌های مذهبی ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند (زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده) و امیر دوستان فرزند حمید دبیر انجمن کلیمیان شیراز با کد ۱۵ و همایون سامه یح نجف آبادی فرزند یعقوب با کد نامزدی ۱۷ جهت نمایندگی کلیمیان کشور در مجلس شورای اسلامی بیشترین رأی را در شیراز آوردند.

کد مطلب 6044950

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