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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

رییس پلیس راه استان البرز:

جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال بسته شد

جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال بسته شد

کرج- رییس پلیس راه استان البرز گفت: به دلیل اجرای عملیات عمرانی در جاده کرج - چالوس در حوزه جغرافیایی استان مازندران، این جاده و آزادراه تهران - شمال در حوزه استان البرز کاملا بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی گفت: با توجه به اجرای عملیات عمرانی در جاده کرج - چالوس در حوزه جغرافیایی استان مازندران، این جاده و آزادراه تهران - شمال در حوزه استان البرز به صورت کامل بسته شد.

وی عنوان کرد: این ممنوعیت تردد به دلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی پیش ساخته در کیلومتر ۶۵ در استان مازندران از امروز به مدت ۱۰ روز تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ادامه دارد. اکنون تردد از میدان امیرکبیر کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع است.

رئیس پلیس راه البرز تاکید کرد: تردد در مسیر جاده کرج - چالوس فقط برای افراد محلی میسر است و مسافران برای سفر به استان مازندران اصرار نکنند. مسافران در صورت سفر به مازندران می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه استفاده کنند.

کد مطلب 6044966

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    نظرات

    • حدیث IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      نه بابا مگه میشه

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