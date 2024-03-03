ساخت شناور لایروب ۱۰۰۰ مترمکعبی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت یک فروند بارج موتوردار لایروب هزار مترمکعبی بندر نوشهر ظهر یکشنبه با حضور مسؤولان استانی و سازمان بنادر و دریانوردی در مجمع کشتی سازی صدرای مازندران آغاز شد.

حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در حاشیه آغاز ساخت لایروب هزار مترمکعبی بندر نوشهر با اشاره به نامگذاری سال جاری افزود: برای اولین بار شاهد هستیم در سطح کشور توسط مجموعه صدرا و با همکاری اداره کل و بنادر و دریانوردی استان، شناور بارج موتوردار لایروب با ظرفیت هزار مترمکعب آغاز به ساخت کرده است.

وی با عنوان اینکه قرار است ساخت این شناور ظرف مدت دو سال و اعتبار چهار میلیون یورو و ۷۵ میلیارد تومان اعتبار ریالی ساخته شود، افزود: این شناور در این مدت تکمیل و بهره برداری می‌شود.

وی افزود: برای اولین بار طراحی و ساخت شناور در داخل دست اقدام است.

منوچهر علی پور مدیرعامل کارخانه صدرا نیز با اشاره به اهمیت صنایع دریایی، نقش اصحاب رسانه را در اشاعه فرهنگ دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها مهم برشمرد و گفت: برش ورق و ساخت شناور لایروب در مجتمع صدرا آغاز شده است.

وی با اظهار این که عملیات تیغه‌گذاری لایروب ۱۰۰۰ متر مکعبی توسط مجموعه طراحی شده است، افزود: شناور لایروب ۱۰۰۰ متر مکعبی شناور منحصر به فردی است زیرا تاکنون این نوع شناور لایروب در کشور طراحی و ساخت نشده است.

علی پور با بیان این که شناور لایروب دارای بیل میکانیکی و موتور است، به قابلیت‌های مختلف این شناور اشاره کرد و اعتبار ارزی ساخت این شناور را چهار میلیون یورو و اعتبار ریالی را ۷۵ میلیارد تومان اعلام کرد.