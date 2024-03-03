بانوان فارس در لیگ برتر فوتبال به مصاف نماینده کردستان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های ایساتیس کران فارس و کانی کردستان از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان دوشنبه چهاردهم اسفند، ساعت ۱۳ در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می‌شود.

در جدول رده بندی تیم خاتون بم با ۳۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، تیم‌های زنان ملوان انزلی و شهرداری سیرجان هم به ترتیب با ۳۱ و ۲۹ امتیاز در تعقیب تیم صدرنشین هستند.

این در حالی است که تیم ایساتیس پس از انجام ۱۳ بازی ۲ برد ۲ مساوی و ۹ شکست آمار خوبی در جدول ندارد.

در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر بانوان ۱۰ تیم شرکت دارند و به صورت رفت و برگشت با هم بازی خواهند کرد و در پایان هم تیم قهرمان به عنوان نماینده ایران در مسابقات فوتبال بانوان جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد و ۲ تیم انتهای جدول هم راهی دسته یک می‌شوند.