محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز به تدریج خوزستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که ابتدا سبب ابرناکی و سپس تا اواسط روز سه شنبه به تناوب سبب رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در استان خواهد شد.

وی افزود: اوج فعالیت این سامانه روز دوشنبه و بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز خواهد بود.

سبزه زاری با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات مورد انتظار است، ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اوایل سه شنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در شبانه روز اخیر، دزفول و آبادان با ۲۳.۵ و ایذه با منفی یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در این مدت حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۳ و حداقل به ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.