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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

طرح جهاد آبرسانی به ۳۷۹روستای آذربایجان غربی به همت بسیج سازندگی

طرح جهاد آبرسانی به ۳۷۹روستای آذربایجان غربی به همت بسیج سازندگی

ارومیه- رییس بسیج سازندگی آذربایجان غربی گفت: طرح آبرسانی در ۳۷۹ روستای استان با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا هستند.

سرهنگ علی حیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح بزرگ جهاد آبرسانی به ۳۷۹ روستا به همت بسیج سازندگی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف تأمین آب شرب و آشامیدنی در ۳۷۹ روستای استان با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا هستند.

وی ادامه داد: گروه‌های جهادی در مناطق روستایی استان بیش از ۱۰۰ خانه محرومان زیر پوشش نهاد کمیته امدادامام خمینی ره و بهزیستی را دردست ساخت ویا تعمیر دارند که بیش از ۹۰ درصد این طرح‌ها آماده بهره برداری است.

رئیس بسیج سازندگی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه و آسفالت راه‌های روستایی در استان به همت بسیجیان اشاره کرد و افزود: بسیج سازندگی استان آسفات و توسعه ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های مناطق محروم روستایی را در دست اجرا دارد که این طرح‌ها هم درمراحل پایانی تکمیل قرار دارند.

سرهنگ حیرانی گفت: برای اجرای این طرح‌های بیش از ۱ هزار ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل محرومیت زدایی هزینه می‌شود.

رئیس بسیج سازندگی آذربایجان غربی همچنین توزیع جهیزیه رایکی دیگر از خدمات این نهاد دانست و افزود امسال تاکنون ۵۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان در استان تأمین و تا پایان امسال نیر ۵۰۰ سری جهیزیه تأمین می‌شود.

در آذربایجان غربی ۴ هزار ۳۰۰ گروه جهادی سازمان یافته وجود دارد که ۵۰۰ گروه جهادی در اجرای این طرح‌ها همکاری کردند.

کد مطلب 6045021

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