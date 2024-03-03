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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ارائه مدارک جعلی به یک شرکت حمل و نقل، محموله باری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را تحویل گرفته و متواری شده بود خبر داد.

سرهنگ حسین تُرکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شرکت‌های ترابری شهرضا مبنی بر کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی فردی از این شرکت رسیدگی به موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: برابر تحقیقات صورت گرفته مشخص شد راننده یک دستگاه کامیون با ارائه مدارک هویتی و پلاک جعلی محموله ۲۲ تُنی لوله آهنی پروفیل به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را تحویل گرفته تا به شرکتی در تهران منتقل کند که پس از عدم تحویل بار در مقصد، شاکی متوجه کلاهبرداری و سرقت بار خود می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان عنوان کرد: با انجام تحقیقات تخصصی و رصد هوشمندانه صورت گرفته توسط کارآگاهان نهایتاً هویت فرد کلاهبردار به دست آمد و با اقدامات پلیسی مشخص شد وی در یکی از استان‌های غربی کشور حضور دارد.

سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم کارآگاهان با هماهنگی و اخذ نیابت از مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و وی را دستگیر و به پلیس آگاهی استان اصفهان منتقل کردند.

وی عنوان کرد: متهم در تحقیقات انجام شده صراحتاً به کلاهبرداری از شرکت مذکور اعتراف کرد که سرانجام با تکمیل شدن پرونده وی به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6045022

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      10 8
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      ولش کنید دربدر را برید دنبال دونه درشتا اگه راست میگید .برا ۱.۵ میلیارد ابروی کسی را نبرید .
      • ثنا GB ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
        10 3
        همه چیزو بهم ربط ندید تو برو جورش و بده تا ابروش نره اگر ابرو داشت دست به اینکارنمیزد مملکت و هردنبیلی فرض نکن فکر کن این اتفاق برا خودت افتاده بود چکار میکردی
      • سینا IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
        3 4
        توبیخودی حرف نزن همچین آدمی باید باشدت باهاش برخورد کنند
      • محسن IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
        1 0
        ممنون میشم 92هزار میلیارد فولاد اصفهان رو هم پیگیری کنن
    • علی IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      14 2
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      حالا یک ونیم خیلی ویژه بوده ، جزییات چای دبش را منتشر کنید ، اخوان پلیس دلسوز ،
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      9 1
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      این. مهم تر است یا اختلاس چای دبش. اختلاس سکه ها که گم شد. ووووو ایاانهارا اعلام کردید گرفتید. امان از پارتی
    • US ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      7 1
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      ایکاش برای مسئولین همین طوری رفتار میکردید
    • US ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
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      خدا قوت. کلاهبردار میره زندان، اعصار میزنه و آزاد میشه. مال باخته هم تا آخر عمرش به پولش نمیرسه
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
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      هر کسی باید به اندازه جرم انجام داده تخلف کرده مجازات بشود مثلا برای یه جرم کوچیک که اعدام نمی شود پس هر جرمی مجازات خودش داره این پیام های آدم های پا منقلی هستند که می‌گویند ولش کنید اگه مسولین بروند پیگیر این پیام شوند متوجه می‌شوند که این فرد از فامیل و یا خانواده ایشون است که این جوری
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
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      متاسفانه شاه دزد در آزادی و تخم مرغ دزد در بند باید مسئولین بی‌مسئولیت را محاکمه کنند که چرا مردم به دزدی روی آوردن

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