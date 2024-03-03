کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسین تُرکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شرکت‌های ترابری شهرضا مبنی بر کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی فردی از این شرکت رسیدگی به موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: برابر تحقیقات صورت گرفته مشخص شد راننده یک دستگاه کامیون با ارائه مدارک هویتی و پلاک جعلی محموله ۲۲ تُنی لوله آهنی پروفیل به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را تحویل گرفته تا به شرکتی در تهران منتقل کند که پس از عدم تحویل بار در مقصد، شاکی متوجه کلاهبرداری و سرقت بار خود می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان عنوان کرد: با انجام تحقیقات تخصصی و رصد هوشمندانه صورت گرفته توسط کارآگاهان نهایتاً هویت فرد کلاهبردار به دست آمد و با اقدامات پلیسی مشخص شد وی در یکی از استان‌های غربی کشور حضور دارد.

سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم کارآگاهان با هماهنگی و اخذ نیابت از مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و وی را دستگیر و به پلیس آگاهی استان اصفهان منتقل کردند.

وی عنوان کرد: متهم در تحقیقات انجام شده صراحتاً به کلاهبرداری از شرکت مذکور اعتراف کرد که سرانجام با تکمیل شدن پرونده وی به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شد.