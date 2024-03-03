فرهنگ عزت و غیرت در ساحل بوشهر نمایان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت اظهار داشت: بوشهر سرزمین تفتیده در قلب خلیج‌فارس است و یکی از افتخارات آن مبارزات ضد استعماری و استکباری در این دیار کهن است.

فرماندار بوشهر بابیان اینکه بوشهر انسان‌های بزرگی را به خود دیده است، گفت: بوشهر با فرهنگ و اصالت و پیشینه بسیار ارزشمندی که دارد در سطح بین‌المللی شناخته‌شده است.

رحیمی بابیان اینکه امروز دشمن با تمام ترفندی که دارد، تلاش می‌کند که بوشهر را به شکل دیگر جلوه دهد اضافه کرد: کوچه‌های قدیمی بوشهر در نوع خود بی‌نظیر و کم‌نظیر هستند و دشمن برای این کوچه‌ها نیز دسیسه و نقشه دارد.

رحیمی بابیان اینکه محلات شمالی بوشهر محل فرماندهی عملیات ضد استعمارگران بوده است، افزود: محلات شمالی بوشهر از مکان‌هایی بوده که برای مبارزات استعماری و استکباری در آنجا تصمیم‌گیری می‌شده است.

وی بابیان اینکه فرهنگ بوشهر بی‌نظیر بوده است، افزود: بوشهری‌ها به فرهنگ مبارزه با استعمار و استکبار خود افتخار می‌کنند و همه ما در فضای مجازی و حقیقی تکلیف داریم فرهنگ بوشهری را به نمایش بگذاریم.

رحیمی ضمن تقدیر از مردم برای حضور پرشور و پرشکوه و حماس آفرین در روز ۱۱ اسفندماه افزود: مردم علی‌رغم مشکلات در ۱۱ اسفندماه برگ زرینی در تاریخ پر از افتخار جمهوری اسلامی ایران و رقم زدند.

فرماندار بوشهر گفت: بوشهری‌ها با حضور در پای صندوق رأی نشان دادند، پای انقلاب، امامین انقلاب و کشور ایستاده‌اند.