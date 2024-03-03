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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

در قالب رزمایش جهادگران فاطمی؛

آیین تجهیز ۲۶ خانه ورزش روستایی مازندران برگزار شد

آیین تجهیز ۲۶ خانه ورزش روستایی مازندران برگزار شد

ساری- آیین تجهیز ۲۶ خانه ورزش روستایی به همت سپاه کربلا و ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی جانشین فرمانده سپاه کربلا بعدازظهر یکشنبه در آئین تجهیز ۲۶ خانه ورزش روستایی مازندران، ضمن تقدیر از حماسه آفرینی مردم در انتخابات گفت: با همکاری سپاه کربلا و ورزش و جوانان، آئین کمک به تجهیز ۲۶ خانه ورزش روستایی مازندران در قالب رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد.

علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در حاشیه ارسال تجهیزات به خانه ورزش روستایی گفت: در راستای سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم و با همکاری سپاه کربلا طرح تجهیز خانه‌های ورزش روستایی شامل تشک تاتامی، میز تنیس روی میز و فوتبال رو میز برای ۲۶ روستا تهیه و ارسال شد.

وی بیان داشت؛ با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای توجه به ورزش مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته، امسال ۱۵ سالن ورزشی را در روستاها تکمیل و به بهره برداری رساندیم و امیدواریم در صورت تأمین اعتبارات، برای روستاهای دیگر نیز تجهیزات فراهم و ارسال نمائیم.

اسماعیل پهلوان معاون ورزش همگانی نیز در این مراسم گفت: در راستای سند تحول دولت مردمی مبنی بر مردمی سازی، ارزان سازی، آزاد سازی و عدالت محوری، اداره کل ورزش و جوانان استان با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران استان اقدام به کمک به تجهیز و راه اندازی ۲۶ خانه ورزش روستا کرد.

کد مطلب 6045033

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