به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری در شهرستان تنگستان ۵۱۱ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و منجر به صدور اخطاریه شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: میزان مساحت مورد شناسایی در این مورد بیش از ۶۸ هکتار است.

مشایخی با اشاره به برخورد قانونی با هرگونه مصداق تغییر کاربری غیر مجاز افزود: از آنجایی که حفاظت و صیانت از اراضی از وظایف ذاتی و مهم است باید در این راستا از امکانات موجود استفاده، تا از تخریب اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری کرد.

وی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی علاوه بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر کمیت و کیفیت آبی و کیفیت هوا نیز تأثیرگذار است و باید برای جلوگیری اثرات مخرب تغییر کاربری‌های غیر مجاز رصد و پایش اراضی به صورت مستمر انجام شود.