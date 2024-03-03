به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور با اطلاعیه از موکول شدن ترمیم اساسی یا تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) به پایان فصل خبر داد.

در این اطلاعیه عنوان شده است؛

با توجه به سبک بازی تیم تراکتور با هدایت "پاکو خمز" حفظ و نگهداری از چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) به عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی تراکتور، از ضروریات بوده تا سرمربی تیم برنامه‌های تاکتیکی خود را به راحتی اجرا کند و تراکتور از این حیث متضرر نشود.

در این راستا با توجه به درخواست سرمربی و خواسته هواداران پرشور تیم تراکتور و همچنین تأکید مسئولین امر، از کارشناسان و متخصصان برای بازدید و بررسی موضوع دعوت به عمل آمد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک، تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص ترمیم اساسی یا تعویض زمین چمن به پایان فصل ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ لیگ برتر موکول شده است و با توجه به اقداماتی که در این مدت انجام گرفته، کیفیت چمن با عبور از فصل سرما و برودت هوا رو به بهبود و در وضعیت قابل قبول قرار دارد و چمن این ورزشگاه در مقطع فعلی، قابلیت برگزاری مسابقات را دارد و باشگاه نیز ناظر اقدامات اداره کل، اداره ورزش و جوانان تبریز و پیمانکار مربوطه است.

باشگاه تراکتور همچنین از تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، دفتر فنی و مهندسی و مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز در جهت حفظ و نگهداری از چمن تشکر و قدردانی کرده است.