اکبر رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن عید نوروز، به‌رسم نیکوکاری و نوع‌دوستی، جشن نیکوکاری هم‌زمان با سراسر کشور در کلیه مدارس استان و مراسم نمادین استانی در دبستان اسدی مدیرت آموزش و پرورش ناحیه ۶ اصفهان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری جشن نیکوکاری با همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش در سطح مدارس استان اصفهان خبر داد و افزود: در جشن نیکوکاری جمع‌آوری کمک‌های نقدی مدنظر در کنار هدف یعنی اصلی اشاعه فرهنگ احسان و نیکوکاری مدنظر است؛ جشن نیکوکاری تمرین انسان‌دوستی است که باید دانش‌آموزان از همان ابتدای تحصیل در مدرسه فراگیرند و به یاد داشته باشند بنی‌آدم اعضای یکدیگرند و چنانچه فردی دچار مشکل شود وظیفه ماست که به یاری او بشتابیم.

مدیر سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در ۵۶۰۰ مدرسه سراسر استان اصفهان و با مشارکت یک میلیون دانش‌آموز استان برگزار خواهد شد، ادامه داد: همچنین علاوه بر دانش‌آموزان کادر مدارس از جمله مجموعه مدیریت و معلمین گرامی نیز در برگزاری جشن عاطفه‌ها مشارکت فعال دارند.

وی گفت: استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی برای ترویج کار خیر در مدارس می‌تواند بسیار تأثیرگذار است.

رحمتی تصریح کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری‌شده از خیران و دانش‌آموزان و نیک‌اندیش استان با رعایت حفظ عزت‌نفس و کرامت انسانی در مدارس با اولویت دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه در بین دانش‌آموزان توزیع شد.